TIPS. Op een bedje van champagne en verfrissing voor het haar

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Verfrissing voor het haar



Kan je haar wel een beetje verfrissing gebruiken, maar is het nog niet vettig waardoor droogshampoo overbodig is? Haarmerk Sebastian Professional heeft met de Dark Oil dry conditioner een nieuwe spray op de markt die vieze geurtjes uit het haar filtert. Met jojoba- en arganolie. Verkrijgbaar bij de kapper, onder meer bij Jochen Vanhoudt Salon, voor 32,49 euro.



www.sebastianprofessional.com

Op een bed van champagne

De zomer is in aantocht en dat brengt - hopelijk - mooie dagen met zich mee die uiterst geschikt zijn voor pool parties. Als je er eentje aan je agenda kunt toevoegen, kun je chillen op een van de nieuwste luchtmatrassen van Lidl. Verkrijgbaar in de vorm van een champagnefles, catcut, pizza, zak popcorn en meer. Vanaf zaterdag 8 juni. Prijs 11,99 euro.

www.lidl.be

Feest in Brussel

Gruun, de plantenwinkel & koffiebar in hartje Brussel, is een jaar open en dat wordt gevierd door onderneemsters Lore en Ann-Sophie. Op zaterdag 15 juni kan je erheen voor een planten- en stekjesruil. Aanmelden kan tussen 13 en 14 uur. Klanten krijgen bij aankoop een cadeautje mee naar huis en er zijn gezeefdrukte kunstwerkjes van Studio Basil met typerende Gruun-planten te koop.

www.gruun.brussels

Speelse badmode



Modemerk Edited pakt deze zomer uit met een badmodelijn die uitnodigt tot mixen en matchen. In de collectie zitten onder meer klassieke badpakken in egale kleuren. Denk ook aan sobere bikinitops en slips voor een elegante look aan het strand of zwembad. Mag het iets kleurrijker? Er is ook een bloemen- en streepjesprint beschikbaar. Vanaf 19,90 euro voor een bikinibroekje.

www.edited.be