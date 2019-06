Nipt gered door zus: meisje kijkt dood in de ogen wanneer haar zwemband omslaat

Als haar zus Jayla (10) er niet was geweest, was dit kleine meisje waarschijnlijk verdronken in een zwembad in de Amerikaanse staat Georgia. Het meisje was rustig aan het dobberen in een zwemband, tot die plots omsloeg, waardoor ze wel bleef drijven, maar met haar hoofd onder water en haar benen erboven… Gelukkig kwam grote zus meteen in actie toen ze zag dat haar zus in de problemen zat. De moeder belde snel de hulpdiensten en het meisje werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Ze is momenteel volledig hersteld. En de ambulancier die als eerste ter plaatse was, bezocht haar meteen toen ze het ziekenhuis mocht verlaten.