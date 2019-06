De F1 strijkt neer in Montreal, waarop het Circuit Gilles Villeneuve de GP van Canada plaatsvindt. Max Verstappen keert terug naar de plaats waar hij zich vorig jaar herpakte na een moeizame seizoenstart.

“Montreal is altijd een leuke stad om naar toe te gaan”, zegt de Maaseikenaar. “Het circuit is heel uitdagend, ook al lijkt het misschien alsof het uit veel rechte stukken bestaat. In werkelijkheid zijn ...