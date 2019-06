Zo snel gaat dat: dieven roven volledig terras leeg in amper twee minuten

Drie dieven hebben afgelopen week op klaarlichte dag een heel terras van een café leeggeroofd in het Engelse Wrightington. In amper 120 seconden namen ze vier tafels en een tiental stoelen mee in een witte camionette. De Britse politie is momenteel op zoek naar de mannen.

De mannen stopten met hun bestelwagen voor het terras, stapten rustig over het hekje en met wat teamwerk bleek het een koud kunstje om de hele bestelwagen vol te stoppen met alle terrasmeubilair. De dieven werkten ook doordacht: eerst de tafels, die makkelijker te stapelen zijn, daarna de stoelen.

Bekijk ook:

Qua waarde van hun diefstal konden de boeven in onderstaande video een grotere slag slaan: zij braken in bij een juwelier in Maastricht en konden voor 1,3 miljoen euro buitmaken.