De Tourist Trophy op Man is onlosmakelijk verbonden met de Noord-Ierse familie Dunlop. In de wegraces stapelden ze de overwinningen en records op, maar daar betaalden ze de hoogst mogelijke prijs voor.

Het verhaal van de Dunlops wordt pakkend verteld door acteur Liam Neeson in ‘Road’. De bekendste telg is Joey Dunlop, nog altijd ‘King of the Mountain’ met 26 overwinningen, waaronder drie hattricks. ...