KWB hapt en stapt door Mopertingen

Mopertingen

Bilzen - KWB Mopertingen organiseerde zaterdag 1 juni haar vijfde culinaire wandeling Hap & Stap Mopertingen in de vallei van de Krombeek.

150 wandelaars genoten op die mooie zomeravond van de natuur en van de aangeboden gerechten. In het parochiecentrum wachtte de enthousiaste deelnemers nog de hoofdschotel. Uiteraard mocht ook de traditionele rijstpap niet ontbreken. Dit dessert was duidelijk een knipoog naar de ‘Papeter’ , een kunstwerk dat door de KWB geplaatst werd bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan.

Moet het gezegd dat alle aanwezigen genoten van de Mopertingense gastvrijheid en uitkijken naar de volgende editie in 2020...Het KWB-bestuur is in elk geval tevreden met de opkomst en heeft voor volgend jaar alvast hetzelfde schitterend zomerweer besteld.