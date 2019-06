STVV-coach Marc Brys en zijn partner Kallia zijn zaterdag op het Griekse eiland Kreta getrouwd voor de orthodoxe kerk. Eerder trouwde het koppel ook al voor de wet. Dat gebeurde in Cyprus.

Brys leerde Kallia, die zestien jaar jonger is, kennen tijdens een businesstrip in Spanje. Het koppel is intussen acht jaar samen en heeft een zoontje Maximos.

Foto: HBvL