Papierfabrikant veroorzaakte legionella in Gents havengebied

Stora Enso, een papierfabrikant in Gent, is verantwoordelijk voor de legionella-uitbraak. Dat heeft het bedrijf zelf gezegd. Gisteren eiste een van de slachtoffers dat de naam van het verantwoordelijke bedrijf bekend werd gemaakt.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid in België heeft de papierfabriek van Langerbrugge geïdentificeerd als een mogelijke bron van de legionellabacterie-infectie in de lokale gemeenschap. Het onderzoek loopt echter nog steeds en het is wachten op de resultaten van dit onderzoek.

De burgemeester van Evergem zei eerder dat hij de naam van het bedrijf niet kon vrijgeven omdat er nog een gerechtelijk onderzoek loopt. Nu is de fabriek zelf met de informatie naar buitengekomen.

Koeltoren

De fabriek neemt maatregelen, zoals bemonsteringen en desinfecties, in nauwe samenwerking met de autoriteiten en met internationale en nationale legionella-experten.

“Naast de vereiste desinfecties hebben we besloten om de koeltoren te stoppen voor een grondige éénmalige offline reiniging en desinfectie. De koeltoren wordt opnieuw opgestart met strikte monitoring door de fabrieksoperaties en ondersteunende deskundigen, na inspectie en goedkeuring door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid”, zegt directeur Chris De Hollander.

“Stora Enso werkt strikt om legionella in haar fabrieken te voorkomen, volgens instructies die betrekking hebben op bijvoorbeeld waterbehandeling, risicobeoordelingen, bemonstering en strikt gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en -apparatuur. Dit alles om werknemers, contractoren en derden te beschermen tegen blootstelling aan legionella”, klinkt het nog.