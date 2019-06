Celebs De rode jurk als rode draad op ‘Oscars van de mode’

Op maandagavond werden naar jaarlijkse gewoonte de CFDA Fashion Awards uitgereikt in New York. Het evenement wordt ook wel de ‘Oscars van de mode’ genoemd en verwelkomt traditiegetrouw sterren uit de film-, muziek- en modellenwereld. Voor deze editie trokken veel dames, onder wie Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour en actrice Diane Krüger een rode jurk aan. Ook zwart was populair bij de sterren. Topmodel Bella Hadid koos voor een pittige creatie met diep decolleté, net als zangeres Ciara met een ‘netje’. Ggi Hadid creëerde een mooi contrast met haar jongere zus door een babyblauw pak te dragen met net heel veel laagjes stof.