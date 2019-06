Vrijwilligers van Zorgende Handen gaan de gezonde toer op

Bree - De vrijwilligers van Zorgende Handen ism Solidariteit voor het Gezin namen deel aan een opleiding over verschillende ziektebeelden in Pelt.

Zij zetten zich met veel enthousiasme in als oppassers aan huis voor bejaarden en zorgbehoevenden.

Deze vrijwilligers leerden in de opleiding de symptomen herkennen bij o.a. een beroerte of CVA… Om gezondheidsproblemen te voorkomen, werd zeker ook de gezonde levenswijze besproken, met de voedings- en bewegingsdriehoek als leidraad. Enkele lekkere receptjes om gezonde snacks te maken, ontbraken niet. De appelchips, die lesgeefster Sanne gemaakt had, smaakten. We konden terugblikken op een boeiende en fijne vorming.

Wens je meer info over onze werking in de thuiszorg doe gerust een belletje 011/29.10.51 of een mailtje naar zorgendehanden@svhg.be