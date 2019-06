Real Madrid heeft een nieuwe nummer 9: Luka Jovic komt over van Frankfurt

Real Madrid gaat deze zomer heel actief zijn op de transfermarkt en heeft nu al zijn eerste transfer aangekondigd. Luka Jovic (21) moet de nieuwe nummer 9 worden bij de Koninklijke. De Servische spits scoorde vorig seizoen 27 keer voor Eintracht Frankfurt en tekent een vijfjarig contract bij Real. Volgens Marca zou de club, die ook Eden Hazard in het vizier heeft, 60 miljoen euro betalen.

Jovic werd het afgelopen seizoen gehuurd van Benfica en speelde de pannen van het dak, waaronder in de Europa League. Daarin haalden ‘Die Adler’ de halve finales, waarin ze verloren van Chelsea na strafschoppen op Stamford Bridge. Frankfurt kon de spits voor amper 7 miljoen overkopen van de Portugezen, wat ze ook deden.

Een gouden zet, blijkt nu. Real was op zoek naar een nieuwe goalgetter en werd al een tijdje gelinkt aan Jovic. De Koninklijke zou 60 miljoen betalen voor de Serviër, waarmee hij de duurste uitgaande transfer ooit wordt van Frankfurt. Al gaat dertig procent daarvan wel naar Benfica. Jovic tekent, als hij de medische testen doorstaat, een contract tot 2025.

Der Abgang von Luka Jovic ist fix. Der Torjäger wechselt zu @realmadrid und wird bei den Königlichen einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. #SGEhttps://t.co/KFZj2dCcnv — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4 juni 2019

Hazard

Nu komt de focus van Real volledig te liggen op de transfer van Eden Hazard. Na afloop van de Europa League-finale maakte Hazard zijn vertrekwens bij Chelsea duidelijk: “Ik denk dat dit een vaarwel is. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb mijn beslissing al gemaakt en wacht nu op een akkoord tussen de twee clubs. Over een paar dagen weten we wat de toekomst brengt.”

Allicht wordt de deal pas na de interlandperiode (de Rode Duivels spelen op 8 juni thuis tegen Kazachstan en op 11 juni in Schotland) afgerond. Zinédine ­Zidane wacht hem met open armen op.

Real legde eerder verdediger Eder Militao (FC Porto) en aanvaller Rodrygo (Santos) al vast.