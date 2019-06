Drie jonge renners tijdens juniorenkoers gegrepen door auto die seingever negeerde

De Tour PACA, een wielerwedstrijd voor junioren in de Franse regio Bouches-du Rhône, is zondag opgeschrikt door een bijzonder zwaar ongeval. Tijdens de zesde en laatste etappe is een auto ingereden op drie renners. De klap was enorm, de schade groot. Als bij wonder viel er geen dode, maar één van de jonge renners is wel zwaargewond.

Op vier kilometer van de streep werden drie jonge Franse renners van een kopgroep van negen gegrepen door een auto die vanuit de tegenovergestelde richting kwam aangereden. De bestuurder van de wagen had de richtlijnen van een seingever genegeerd. De klap was enorm. De voorruit van de auto was helemaal gebarsten, de motorkap lag vol bloed. Als bij wonder viel er geen dode.

Eliot Verniengeal (VC Vaulx-en-Velin) liep een dislocatie van de knie, een scheur in de ligamenten en verschillende open wonden op. Fabien Arthein (Culture Vélo Racing Team U19) brak zijn bekken en zijn pols en Valentin Frejou (CC Marmande 47) kwam er vanaf met oppervlakkige verwondingen.