Dit is dé haarkleur voor de zomer

Wil je deze zomer eens een pittiger kleurtje proberen? Dan is de nieuwe trend ‘peach cobbler hair’ misschien iets voor jou. Deze zachte tint, bedacht door een New Yorkse kapper, balanceert tussen een frisse mix van blond en koper met een perzikachtige kleur als resultaat en een iets intenser oranje.

De term werd dit voorjaar bedacht door de in New York gevestigde colorist Chad Kenyon en is gebaseerd op een populair dessert met dezelfde naam. Bij een van zijn klanten bracht hij vanillekleurige accenten aan in het haar, om de coupe vervolgens van lowlights te voorzien in verschillende tinten perzik. Het eindresultaat was een levendig ogende coupe met verschillende dimensies, die er heel natuurlijk uitziet.

BV-kapper Jochen Vanhoudt bevestigt dat kopertinten, waartoe ook ‘peach’ behoort, dit jaar heel hip zijn. “Als je voor koperkleurige lokken gaat, laat de warme tinten optimaal tot hun recht komen. Bij andere kapsels geldt anno 2019 een andere regel: hoe koeler, hoe cooler. Kopertinten vormen daarop de uitzondering.”

Volgens Jochen, houd je er best rekening mee dat de coupe enig onderhoud vergt. “De tint kan snel vervagen. Zeker als je een blonde basis hebt. Bij blonde lokken zijn de natuurlijke pigmenten uit het haar gehaald. Het rode pigment heeft geen andere pigmenten om zich aan vast te hechten en komt snel los”, klinkt het.

De oplossing hiervoor is een voorpigmentatie. Hierbij krijgen de lokken eerst extra pigment. De tweede laag, in dit geval de rode kleur, zet zich dan beter vast. Tip: een shampoo en conditioner met rood pigment houden de tint langer vast.