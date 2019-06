Saint Laurent heeft een nieuw parfum en daar is Dua Lipa het gezicht van

Saint Laurent heeft Dua Lipa gestrikt als het gezicht voor een nieuw parfum dat zal worden uitgebracht. Dat maakte de 23-jarige popster zelf bekend via Instagram.

YSL Beauté, de cosmeticalijn van Saint Laurent, brengt binnenkort een nieuw parfum op de markt. Hoe dat zal heten en wat we er van mogen verwachten, blijft voorlopig onduidelijk. Maar wel al zeker is dat Dua Lipa in de campagne te zien zal zijn.

De Londense is in de wolken. “Ik ben zo trots dat ik jullie eindelijk het grote nieuws kan vertellen”, zegt ze op Instagram. “Bedankt aan YSL Beauté om me zo thuis te laten voelen, me een kleine rol te laten spelen in de keuze voor de finale geur en mijn dromen te laten uitkomen.”

“Stem van generatie”

“Als de stem van haar generatie belichaamt Dua Lipa de waarden van onafhankelijkheid en vrijheid, die altijd deel hebben uitgemaakt van het DNA van Yves Saint Laurent”, zegt Stephan Bezy, general manager bij YSL Beauté op zijn beurt.