Kyra en Anuna hadden een relatie: “Ja, maar dat speelt nu helemaal niet meer mee”

Mortsel - Na zes maanden strijden voor het klimaat, toch tot het besef komen dat Vlaanderen geen klimaatbewuste stem heeft uitgebracht op zondag 26 mei, het hakt er stevig in bij Kyra Gantois (20) uit Mortsel. In een interview met Dag Allemaal toont Gantois haar frustraties. De twintiger gaat ook in op haar relatie met Anuna De Wever (17), ook uit Mortsel. Ze bevestigt dat ze ooit een koppel waren, maar in alle vriendschap uit elkaar zijn gegaan. “We hadden wel felle discussies over Groen.”

Kyra Gantois zit momenteel in Frankrijk, waar ze de openingsspeech mocht geven op een conferentie rond duurzame energie. Vanuit Frankrijk bevestigt ze aan onze redactie dat het moeilijk ging tussen haar en Anuna De Wever. “Ik denk dat vermoeidheid er ook wel mee te maken heeft en we zijn gewoon boos en teleurgesteld door de weinige actie die we zien binnen de politiek na twintig weken actievoeren.”

Niet alleen op Groen gestemd

“We hebben een discussie gehad over op welke partij ik zou stemmen, omdat ik vind dat je niet enkel met het klimaat rekening moet houden”, vertelt Kyra. “Er zijn ook meerdere partijen die zich inzetten voor het klimaat, maar minder opvallend dan bij Groen. Ik ben ook een persoon die zich niet kan vinden in één partij. En het is niet omdat je voor klimaat bent dat je per se op Groen moet stemmen, toch? Het probleem moet worden opgelost, maar dat moet ook gebeuren op een sociaal rechtvaardige manier, zoals we altijd zeggen. We zijn ook apolitiek en we sturen niet in de richting van Groen, daarom vond ik ook dat ik kon vertellen dat ik zeker niet drie keer op Groen heb gestemd bij de verkiezingen. Anuna nam me dat wel kwalijk.”

Allebei nieuwe vriendin

Dat de twee meisjes een liefdesrelatie hadden, weegt niet op de band en het werk dat ze verzetten. “Nee, totaal niet, we zijn uit elkaar gegaan als vrienden en zelfs al in september. We hebben dat op een normale manier kunnen afsluiten. We hebben trouwens allebei een nieuwe vriendin. Ik denk dat zo’n lange tijd samenwerken sowieso af en toe moeilijk is. Elke relatie of vriendschap heeft wat strubbelingen als je zo lang zo dichtbij moet samenwerken. Dat wij een relatie hebben gehad, doet er eigenlijk niet toe. Het feit dat wij dit samen begonnen zijn, is omdat wij wel degelijk dezelfde zorgen hebben over onze wereld.”