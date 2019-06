Parket eist sluiting en hoge boete voor Heidestrand

Zonhoven -

In de Hasseltse correctionele rechtbank vond dinsdag de zoveelste episode plaats van de regularisatie van het Heidestrand in Zonhoven. Door een nalatigheid beschikt het recreatiedomein al sinds 2012 niet meer over een milieuvergunning. Dat kan uitbater Antoon BIjnens en de nv duur komen te staan. De procureur vorderde eveneens een exploitatieverbod zolang de vergunning niet in orde is.