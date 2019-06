Kate Middleton straalt in kanten jurk en bijzondere tiara

Kate Middleton heeft voor een staatsbanket met de Amerikaanse president Donald Trump een witte kanten jurk aangetrokken. Die was ontworpen door het Britse modehuis Alexander McQueen, hetzelfde modehuis dat haar iconische trouwjurk creëerde.

Foto: Photo News

Kate Middleton combineerde de witte jurk van een van haar favoriete ontwerpers met de zogenoemde Cambridge Lover’s Knot tiara. Het sieraad met parels is een bijzonder erfstuk binnen de Britse koninklijke familie. Het behoorde ooit toe aan koningin Mary. Koningin Elizabeth II en wijlen prinses Diana droegen het accessoire meerdere keren. Kate Middleton verscheen er het laatst mee in december vorig jaar op het Queen’s Diplomatic Corps.

Tijdens het staatsbanket waren ook prins William, prins Charles en zijn vrouw Camilla Parker Bowles en de Queen aanwezig. Donald Trump was in het gezelschap van zijn vrouw Melania, die een op maat gemaakte witte creatie van het Franse modehuis Dior droeg. Prins Harry en Meghan Markle waren niet van de partij. Haar afwezigheid raakte vorige week bekend. Het is vooralsnog niet duidelijk of ze vriendelijk bedankte omdat ze officieel nog in zwangerschapsverlof is of omdat ze absoluut geen fan is van Trump.