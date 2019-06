Looise Jerommeke en Tuinhier samen in de tuin

Tessenderlo - Op woendag 22 mei organiseerden de Looise compostmeesterwerking Loois Jerommeke en de Looise tuinvereninging Tuinhier Tessenderlo samen een activiteit voor kinderen. Zij leerden er planten en zaaien en mochten ook zelf nestkastjes en voederhuisjes voor de vogeltjes in elkaar timmeren.

Onder een stralende lentezon leerden de kinderen tuinieren op de demoplaats van de compostmeesters aan zaal Gettendonk in Tessenderlo. De kinderen leerden planten en zaaien in vierkantemeterbakken. Tuinieren is veel meer dan werken in de tuin en de kinderen leerden dat ook vogels heel belangrijk zijn. Daarom mochten ze een nestkastje en een voederhuisje in elkaar timmeren. Verstoppertje spelen op de demoplaats hoorde er natuurlijk ook bij.

Als volleerde houtbewerkers en tuinders gingen ze na een ijsje, drankje en een cadeautje terug naar huis met hun nestkastje en voederhuisje. Het werd een leerrijke namiddag voor de kinderen en hun begeleiders.