Zwift gaat nu écht aan het rollen maar renners zijn verdeeld over Giro-plannen voor ‘virtuele’ proloog

Een folie of een revolutie? De Giro werkt aan een ‘Zwift-proloog’, waarbij renners virtueel koersen in een computerspel, aangedreven door het wattage dat ze trappen op de rollen. Het voordeel: niemand zal zijn sleutelbeen breken en u kan zelf meedoen. Het nadeel: koersen is dan alleen nog zo hard mogelijk trappen. “Ik ben geen voorstander”, zegt Victor Campenaerts. “In een Zwift-proloog verlies ik elk aerodynamisch voordeel.”