ZOL stapt in netwerk met UZ Leuven voor genetische analyse bij kanker

Genk - Vijftien ziekenhuizen, onder andere Ziekenhuis Oost-Limburg Genk, starten een netwerk voor genetische analyse bij kanker. Bij patiënten met bepaalde vormen van kanker gaat een test met Next Generation Sequencing (NGS) na, of genafwijkingen zoals mutaties aanwezig zijn in de tumorcellen. Dat meldt UZ Leuven dinsdag.

UZ Leuven start samen met de ziekenhuizen van Diest, Ronse, Kortrijk, Dendermonde, Aalst, Tienen, Izegem, Oost-Limburg (Genk), Mechelen, Lier, Bonheiden, Vilvoorde, Heilig Hart Leuven en de Europaziekenhuizen in de regio Brussel een netwerk voor Next Generation Sequencing. Het is onderdeel van een proefproject van de federale overheid om het gebruik van NGS in de kankerzorg uit te bouwen. Die techniek is in volle evolutie.

“Genafwijkingen kunnen van essentieel belang zijn voor een correcte diagnose van een tumor of om een gerichte behandeling te starten”, zegt professor Gert Matthijs van het centrum menselijke erfelijkheid in UZ Leuven. “Nieuwe doelgerichte kankerbehandelingen zijn vaak erg duur en moeten zich uitsluitend richten tot patiënten die er echt mee geholpen kunnen worden. Met een genetisch-moleculaire test kunnen artsen bepalen welke patiënten in aanmerking komen en zo het kostenbudget beter beheren.”

De NGS-techniek maakt het mogelijk om parallel heel veel stukjes DNA tegelijk te onderzoeken op eventuele afwijkingen. De kosten zullen voortaan terugbetaald worden voor aandoeningen waarvan bewezen is dat de test klinisch relevant is, zoals bij gevorderde longkanker. Met een netwerk heeft een patiënt de garantie dat hij altijd dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening krijgt, onafhankelijk van het ziekenhuis waar diagnose of behandeling plaatsvinden.

(belga)