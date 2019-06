Turkse Unie België reageert in open brief op Vlaams Belang

De Turkse Unie van België reageert in een open brief op de punten die het Vlaams Belang op tafel wil leggen tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Zo wil de partij af van Vlaamse subsidies aan federaties zoals de Turkse Unie.

LEES OOK. Vlaams Belang wil af van subsidies aan verenigingen voor allochtonen

Vandaag hebben wij via verschillende media kunnen vernemen dat het Vlaams Belang de onderhandelingen over de vorming van de regering met Bart de Wever bespreekt en meteen al ideeën op tafel legt om Vlaanderen te redden: namelijk het afschaffen van subsidies aan federaties zoals de Turkse Unie en Unie van Turkse Verenigingen.

Zijn wij de exclusieve “allochtone” federaties waarvan de subsidiëring in vraag wordt gesteld? Wil men de subsidiëring van alle organisaties die in het kader van het Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenwerk in vraag stellen en als breekpunt voor het Vlaams Regeerakkoord gebruiken?

Geen groot toeval dat hier juist twee federaties genoemd worden waarvan de namen het woord “Turks” bevatten. Wil je een voorbeeld geven, dan maar meteen een kiezen waarvan je achterban blij wordt zonder dat ze al te veel hoeven na te denken.

De polarisatie in Vlaanderen is reeds jaren aan een opmars bezig. Tijdens de campagne in aanloop naar de verkiezingen zijn de Belgische-Turken meermaals de inzet en het verbale doelwit van bepaalde partijen zoals het Vlaams Belang geworden.

Kon het Vlaams Belang maar die meerwaarde beseffen die de federaties momenteel betekenen voor de maatschappij. De federaties zijn allemaal organisaties die met een klein budget grote bergen verzetten. Ze hebben maar weinig personeel, maar brengen duizenden vrijwilligers op de been. Allemaal mensen die ijveren voor een harmonieuze samenleving waarin iedereen zich gelukkig en thuis voelt. Ze proberen mensen dichter naar elkaar te brengen. Dat wil het Vlaams Belang duidelijk niet.

Verschillende malen viel het woord “respect” samen met “Vlaams Belang” in de media, onder andere door Bart de Wever, omdat ze veel stemmen hebben gekregen tijdens de laatste verkiezingen. De vraag is welk respect het Vlaams Belang verdient als het zelf geen respect toont voor de verschillende bevolkingsgroepen in deze maatschappij?