Meisje (7) dat zondag in Hofstade uit water werd gehaald overleden

Zemst - Het 7-jarige meisje uit Schaarbeek dat zondag uit de zwemvijver op het recreatiedomein van Hofstade werd gehaald, is overleden. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde.

Door het prachtige weer was het zeer druk zondag aan de zwemvijver in Hofstade. Twee redders van Sport Vlaanderen zagen rond 16.40 uur het levenloze lichaam van een 7-jarig meisje uit Schaarbeek drijven. “Ze hebben het meisje uit het water gehaald en zijn onmiddellijk met de reanimatie begonnen op het strand”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

Artsen van de MUG namen de reanimatie over en het meisje werd met spoed naar het UZA in Edegem gebracht. Daar is ze dinsdag overleden. Er zal een autopsie worden uitgevoerd door een wetsdokter.

