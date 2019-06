Zonovergoten Drieprovinciënroute brengt 2.700 fietsers op de been

Paal

Beringen - Op zondag 2 juni werd weer de verbinding weer gemaakt tussen de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Met een totaal van 2.793 fietsers, waarvan er 1.028 vertrokken aan de Paalse plas, kan de organisatie van de Drieprovinciënroute tevreden terugblikken. Ook de weergoden waren hen goedgezind en onderweg gebeurde er ook geen enkel ongeval.

Van ’s ochtends vroeg was het een gezellige drukte aan de Paalse plas. De weergoden waren de fietsers goedgezind. De inschrijvingen kwamen dan ook vlot binnen. Vanuit de Paalse plas was er een eerste rustpunt in Schaffen. Vervolgens fietsten de deelnemers verder richting Gerhagen in Tessenderlo, Meerhout en Oostham. Op deze laatste drie stops, die eveneens fungeerden als startplaats, konden de fietsers iets eten.

In totaal waren er 2.793 fietsers ingeschreven, waarvan er 1.028 aan de Paalse plas vertrokken waren. Onderweg konden zij genieten van al het moois dat er toch te zien is. Achteraf kon de inschrijvingskaart met de controlestempels terug ingeleverd worden om mooie prijzen te winnen. De meesten genoten dan van een croque monsieur en van het optreden. Dit jaar waren Emmily & the 4 stars te gast. Verder was er nog een gezellige drukte op de speeltuigen. De ligweide was dan ook te klein.