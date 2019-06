Parkeren nu ook in Limburg een stuk makkelijker met de EasyPark-app

In garages van Q-park in verschillende Belgische steden kunnen automobilisten voortaan automatisch betalen via de applicatie van EasyPark. Nummerplaatherkenningscamera’s registreren wanneer de automobilist een garage in- en uitrijdt, meldt EasyPark. Vanaf nu kan je de app ook gebruiken in een aantal Limburgse parkeergarages.

De app kan gebruikt worden in deze Limburgse garages van Q-park:

Sint Martinus Genk Stadsplein Genk Molenpoort Hasselt Luikerpoort Hasselt Tweetorenwijk Hasselt Dusartplein Hasselt

Ook in deze niet Limburgse garages kan je de app gebruiken:

Centrum Antwerpen De Knip Antwerpen Godefriduskaai Antwerpen Keyserlei Antwerpen Shopping Meir Antwerpen Dansaert Brussel Lepage Brussel Louise Brussel Inno Centre Ville Charleroi Tirou Charleroi Simonis Brussel Centrum Leuven Bruul Mechelen Leopold Namen

“De bedoeling van EasyPark is om verder op België in te zetten en heel binnenkort verder uit te breiden naar extra Belgische locaties”, zegt Bernd Reul, directeur voor België bij EasyPark.

Sinds vorig jaar was de applicatie al actief in verschillende Belgische steden en gemeenten voor parkeren op straat en betalen via de kredietkaart in de app.