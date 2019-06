In Engeland opent een Central Perk-café de deuren

Central Perk is ongetwijfeld een van de bekendste koffiebars uit de televisiegeschiedenis en dat allemaal dankzij ‘Friends’. Hoewel die plaats niet echt bestaat, doken er de voorbije jaren enkele replica’s op. Nu komt er ook in Manchester eentje.

Krijg je na al die jaren nog steeds niet genoeg van ‘Friends’? Fans van de serie kunnen binnenkort hun hart ophalen in Manchester en meer bepaald in de vestiging van de kledingketen Primark. Daar opent in samenwerking met Warner Bros. een Central Perk, waar onder meer de bekende sofa opgesteld zal staan.

Naast een plaatsje nemen in die zetel met een kopje koffie zal er heel wat exclusieve merchandising beschikbaar zijn en dat allemaal om de 25ste verjaardag van de reeks te vieren. In het café kun je bovendien een maaltijd nuttigen met typische gerechten uit New York. Central Perk zwaait er op 12 juni de deuren open.