Maakt Kanye West na de koersbroek nu ook de duikschoen populair?

Kanye West werd vorig weekend door de paparazzi gespot met wel heel bijzonder schoeisel aan: een paar grijze duikschoenen. Lanceert hij daarmee een nieuwe trend?

Wie de nieuwste ontwerpen voor de Yeezy-collecties die Kanye West maakt in samenwerking met Adidas wil zien, hoeft vaak maar naar paparazzifoto’s te kijken van de rapper en zijn vrouw Kim Kardashian. Terwijl de creaties vroeger op de catwalk werden getoond, zijn ze nu gewoon zelf de uithangborden. En dus valt het ook meteen op als er met iets nieuws wordt uitgepakt.

Zo liep Kim in 2016 voor het eerst rond met een koersbroek aan en werd die trend wereldwijd opgepikt. Benieuwd of het zo’n vaart zal lopen met de duikschoenen waar Kanye nu mee opdook. Het gaat om grijs schoeisel gemaakt uit neopreen waar geen veters of rits bij te bespeuren valt.

Zijn collega-rapper 50 Cent was er snel bij om te reageren op het nieuwe ontwerp. “Ik weet dat ik geen stijlicoon ben, maar die schoenen zal ik zeker niet dragen”, schreef hij op Instagram.