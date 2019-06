Een Hart voor Limburg steunt aankoop van de AKKA-smart

Overpelt - De AKKA-smart helpt kinderen of jongeren met een ernstige meervoudige beperking die zich door een motorische of visuele beperking zelf niet kunnen voortbewegen. Het project krijgt de steun van Een Hart voor Limburg.

Wanneer een kind of jongere met een ernstige meervoudige beperking door zijn motorische of visuele beperking zichzelf niet kan voortbewegen, noch zijn rolwagen, dan is hij zijn hele leven afhankelijk van anderen om een verplaatsing te kunnen doen. Leven betekent bewegen, bewegen betekent ontwikkelen. We onderschatten vaak wat het is om dit helemaal niet te kunnen. Ze bevinden zich een groot gedeelte van de dag in een 1-dimensionele wereld. Door te weinig prikkels kan onvoorspelbaar gedrag ontstaan met onrust en risicovolle situaties als gevolg.

De nieuwe AKKA-smart geeft hierop een antwoord. Met de hulp van het plateau kunnen de kinderen en jongeren weer in een 3-dimensionale wereld geplaatst worden. Het plateau blijkt vaak veel positieve extra stimuli te bieden met zeer verrassende gevolgen.

Het AKKA-plateau werkt op het principe van 'tape rijden'. Het plateau is voorzien van een sensor die de tape volgt. Het kind of de jongere kan met een zeer eenvoudige bediening - met één knop - zelf de tape volgen. Er zijn heel wat uitbreidingen mogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld op een parcours van tape aangeven welke richting je op wil gaan. Daarnaast is er ook de optie om begrensd te rijden binnen een afgebakend gebied. Dit is een mooie en veilige manier als voorbereiding op het rijden met een elektrische rolstoel. Het AKKA-plateau is een onderdeel van Sens-city. De ruimte waarin het plateau zal geplaatst worden is tevens prikkelrijk ingericht, waardoor de kinderen en jongeren vanuit het parcours dat ze rijden steeds andere bewegingen, beelden, indrukken krijgen.

De middelen van Een Hart voor Limburg worden gebruikt voor de aankoop van een vernieuwde versie van het AKKA-plateau, namelijk AKKA-smart.