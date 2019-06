100 uren werkstraf voor Maasmechelaar die boekhouding opbrandt in barbecue

Een 32-jarige Maasmechelaar moet een werkstraf van honderd uren uitvoeren voor faillissementsmisdrijven nadat zijn bouwbedrijf noodgedwongen werd opgedoekt. Zo gaf hij de faling niet tijdig aan en verkocht hij een Mercedes, aanhangwagen en motorfiets door om de centen in eigen zakken te steken. “En de boekhouding? Die heb ik verbrand in de barbecue”, zo verklaarde hij tijdens de zitting in mei.

In 2007 startte de dertiger een succesvolle bouwfirma in Maasmechelen. In 2014 liep het mis toen de man een bipolaire stoornis ontwikkelde en in psychiatrische instellingen terechtkwam. Bovendien kampte ...