Queen B heeft maandag een opmerkelijk filmpje op haar Youtube-kanaal geplaatst. In de video van 30 seconden is namelijk te zien en te horen hoe Beyoncé het doet als Nala in The Lion King. Wie niet kan wachten om de film te zien, zal toch nog even geduld moeten hebben. Pas op 19 juli komt hij bij ons uit in de zalen.