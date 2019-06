Zij gingen aan de haal met de belangrijkste Amerikaanse modeprijzen

Maandagavond vond in het Brooklyn Museum in New York de uitreiking van de CFDA Awards plaats, de belangrijkste modeprijzen in de VS. Onder meer Jennifer Lopez, de Olsen-zusjes én Barbie gingen met eentje naar huis.

De CFDA Awards worden jaarlijks uitgereikt door de CFDA, dat is de Council of Fashion Designers of America waarin meer dan 450 modeontwerpers uit de VS zich in verenigd hebben. Niet voor niets draagt de awardshow dan ook de bijnaam ‘Oscars van de modewereld’ met zich mee.

De twee belangrijkste awards, die voor Womenswear Designer of the Year en Menswear Designer of the Year, gingen respectievelijk naar Brandon Maxwell en Rick Owens. Die van Accessories Designer of the Year ging naar Ashley Olsen en Mary-Kate Olsen van The Row.

De overige prijzen:

Emerging Designer of the Year: Emily Adams Bode van Bode

Valentino Garavani and Giancarlo Giammetti International Award: Sarah Burton van Alexander McQueen

Positive Change Award: Eileen Fisher

Founder’s Award: Carine Roitfeld

Media Award: Lynn Yaeger

Fashion Icon: Jennifer Lopez

Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award: Bob Mackie

Board of Directors’ Tribute Award: Barbie