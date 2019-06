Dashcam filmt spectaculaire crash veroorzaakt door slapende bestuurder: als bij wonder geen gewonden

Een bestuurder is zaterdag verschillende keren over de kop gegaan nadat hij in slaap was gevallen achter het stuur. De zware crash werd gefilmd door de dashcam van een tegenligger, die nog net op tijd kon uitwijken om niet bij het ongeval betrokken te geraken. Hoewel de brokstukken alle kanten uitvlogen, raakte als bij wonder niemand gewond: de terreinwagen was uitgerust met een rolkooi, waardoor de inzittende ongedeerd bleef. Ook een gevaarlijke situatie gefilmd met een dashcam? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.