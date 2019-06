Smartmat en Foodbag smelten samen

Het Belgische Smartmat en Foodbag, twee bedrijven die maaltijdboxen aanbieden, zijn voortaan niet langer elkaars concurrenten.

Twee van de grootste Belgische foodboxleveranciers, Smartmat en Foodbag, fuseren. “Het is een zeer concurrentiële markt, op deze manier proberen we nog beter een antwoord te vormen tegen grote spelers als Hello Fresh”, zegt Isa Naeyaert, woordvoerster van Foodbag. De concurrentie komt ook van de supermarkten: verschillende spelers, zoals Delhaize en Colruyt, rollen een systeem van maaltijdboxen uit.

De samensmelting is volgens Naeyaert een logische keuze: “We visten in dezelfde vijver, we waren twee bedrijven met dezelfde visie en hetzelfde DNA.” In het nieuwe concept wordt de naam van Foodbag behouden. “Smartmat, Zweeds voor gezond leven, wordt dus Foodbag.” Voor de prijzen is het andersom: daar worden de prijzen van Smartmat de nieuwe norm, de prijzen bij Foodbag gaan daardoor een beetje de lucht in.

Ook voor singles

De insteek blijft dezelfde: lokale en duurzame producten aanbieden aan mensen die een maaltijdbox willen kopen. “Dat is vanaf nu mogelijk van één tot vijf personen. We kregen veel vragen van singles en grote gezinnen.” Voor drie gerechten betaalt u vanaf volgende week voor één persoon 43 euro, voor twee personen is dat 57 euro. Voor vier gerechten betaalt u als single 53 euro, met twee 65 euro. Voor een box met vier gerechten voor vijf personen betaalt u 103 euro.