Grootste onderscheiding voor solisten St.Cecilia Rotem

Rotem

Dilsen-Stokkem - Op zondag 2 juni fungeerde de Kon. Harmonie St.Cecilia Rotem in De Drieschaar in As als begeleidingsorkest op een uniek 'Examenconcert Kopers 4.3', georganiseerd door de Stedelijke Kunstacademie Dilsen-Stokkem/As.

Twee jeugdige muzikanten van St.Cecilia Rotem en een muzikant van harmonie Concordia Maaseik, speelden elk een solowerk als eindpunt van hun 10-jarige opleiding aan de Kunstacademie. Thibaut Bastiaens, trompet, speelde 'Concert Etude opus 49' van Alexander Goedicke. Wout Notermans en Tibo Duijsters, beiden op euphonium, speelden 'Rhapsody for Euphonium and Concert Band' van James Curnow.

Het talrijk opgekomen publiek en het feit om als solist voor een 60-koppig orkest te staan, zorgden best wel voor wat zenuwen bij de solisten, maar onder de vakkundige leiding van dirigent Jos Simons werd het een prachtig concert dat indruk maakte bij de toehoorders.

De jury, bestaande uit drie professionele muzikanten en directeur Marc Vanhengel, was zeer lovend over de muzikale kwaliteit die de kandidaten ten gehore brachten en beloonde hun na beraadslaging alle drie met een score van 90%, oftewel een grootste onderscheiding!

De drie solisten, ook allen laatstejaarsstudent aan de Stedelijke Humaniora te Dilsen, zullen voor deze prestatie het ‘Bewijs van beroepskwalificatie niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur’ in het studiedomein klassieke muziek ontvangen. Een mooie beloning voor de inzet en het doorzettingsvermogen gedurende de voorbije 10 jaar!