Valerie De Booser sluit winkel na 10 jaar: “Met pijn in het hart”

/ Mechelen - Valerie De Booser (39), de echtgenote van zanger en presentator Koen Wauters, sluit haar kledingwinkel Histoires de Femmes. Dat maakte ze “met pijn in het hart” bekend via sociale media.

Hartverscheurend, noemt Valerie De Booser de keuze. De keuze tussen haar gezondheid en haar “professionele kindje”, zoals ze haar winkel in Mechelen omschrijft. De vrouw van Koen Wauters opende de zaak bijna elf jaar geleden en opende ook een mannenzaak Histoires d’Hommes. Die moest ze al na een jaar sluiten wegens gezondheidsproblemen. “Mijn lichaam zei stop”, zei ze daarover. Later bleek dat het om de gevolgen van een suikerverslaving ging.

Nu gaat ook de andere zaak dicht: “Nu kunnen mijn lichaam en geest eerlijk gezegd wel wat rust gebruiken. Het is een erg moeilijke beslissing, want ik heb er mijn hart en ziel ingestoken en ben ook wel fier op wat ik heb opgebouwd. Geloof me, het is met pijn in mijn hart.” Wat De Booser nu gaat doen, is onduidelijk. “Zelf wil ik even herbronnen, maar mijn liefde voor mode en fashion zal nooit stoppen. Maar eerst tijd voor mezelf en mijn gezin.”

Privé beleeft De Booser moeilijke momenten. In Gert late night vertelde ze onlangs over de ziekte van haar moeder, die aan parkinson en dystonie, een motorische storing, lijdt. “Ze heeft euthanasie aangevraagd”, zei De Booser.