Onvergunde stroomkabel moet weg voor kermiskoers

Hasselt -

Er is een onverwachte hindernis opgedoken in de Hasseltse Melbeekstraat waar binnen twee maanden de traditionele koersen van de Rapertingse club ‘Het Vliegend Wiel’ passeren. Daar renoveert aannemer Claudio Vandeput immers een oude hoeve en daarom is er een stroomkabel, met beschermgoten, over de weg gelegd. Maar die moet er nu weg. “Voor de koers”, volgens de aannemer, maar schepen Marc Schepers (RoodGroen+) zegt dat de vergunning ontbreekt.