Véronique De Kock stapt in huwelijksbootje

Ex-Miss België Véronique De Kock is in het huwelijksbootje gestapt met ondernemer Manuel Goossens. Het koppel trouwde in Brasschaat, waar ze sinds kort ook wonen.

De Kock en Goossens zijn sinds augustus 2018 een koppel, vorig jaar verloofden ze zich in alle stilte. Afgelopen weekend gaven ze elkaar het jawoord in Brasschaat, in het bijzijn van burgemeester Jan Jambon.

Het kersverse echtpaar kocht onlangs een herenhuis op de Bredabaan in Brasschaat. Ze verbouwden de begane grond om tot ‘1995 by Vero’, een stijlvolle kledingzaak. Eerder had De Kock een kledingzaak in Schilde.

Foto: Instagram

