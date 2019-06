Hasselt -

Een appartement in Kuringen is tijdelijk onbewoonbaar na een zware brand maandagavond. Het vuur ontstond rond 18.30 uur in de keuken van de woning op de Kleine Bameriklaan. De brand was snel onder controle. Door de hitte was er wel veel schade in het getroffen appartement. ’s Avonds kwamen er al twee poetsfirma’s ter plaatse om ervoor de zorgen dat er in de andere appartementen in de blok wel gewoond kon worden.