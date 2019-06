Peperdure Tesla van Patro-voorzitter smelt weg

Miljonair Salar Azimi, voorzitter van voetbalclub Patro Eisden en bekend van ‘The Sky Is The Limit’, heeft niet bepaald een topweekend achter de rug. De flamboyante zakenman zag het interieur van zijn Tesla - naar eigen zeggen “de duurste uitgave van het duurste model” - zomaar wegsmelten.

LEES OOK. Op bezoek bij Salar Azimi: “Alleen mijn Lamborghini klinkt beter dan mijn Ferrari”

“Het is voor het eerst in de geschiedenis van Tesla dat zoiets gebeurt met een Model X”, zegt Azimi over de ...