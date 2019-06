Vader vermoorde Rasim ademt nog, maar leeft al elf jaar niet meer

Om overeind te blijven, prikt Hasselaar Yasar Uslu (61) een paar erwten uit een bokaal, drie keer per dag. De eet- en levenslust verdwenen toen zijn zoon Rasim in 2008 werd doodgestoken. “De moordenaar loopt nog vrij rond. Na elf jaar. De politie zoekt gewoonweg niet meer”, zegt de gebroken vader.

De dood van Rasim heeft het hele gezin ziek gemaakt. De grote familie is uit elkaar gedreven. Ze hadden het goed in de wijk Ter Hilst. Vader Yasar Uslu verliet zijn thuis in het Turkse Amarat om in de ...