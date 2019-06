Zutendaal -

De politie heeft zondag twee jonge diefjes gevat. De twee hadden aan het zwembad in de Daalstraat in de namiddag een bromfiets gestolen. Agenten van de politie CARMA gingen op zoek naar getuigen en kwamen zo bij de twee minderjarige verdachten uit Zutendaal en Genk uit. De bromfiets hadden ze in een bos langs de Beverstraat verstopt. De tweewieler werd enkele uren na de feiten aan de eigenaar teruggeven. De twee tieners kregen een pv voor diefstal. Ze zullen later nog worden verhoord.