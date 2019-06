Tien Nederlanders naar rechtbank verwezen voor zes plofkraken

Lummen - De raadkamer in Antwerpen heeft maandag een criminele organisatie naar de correctionele rechtbank verwezen voor zes plofkraken, waaronder die in Lummen in juni vorig jaar.

De organisatie werd op 26 en 27 september vorig jaar opgerold tijdens een gecoördineerde politieactie in België en Nederland. De feiten werden gekwalificeerd als zware diefstal, criminele organisatie, opzettelijke vernieling door ontploffing, verboden wapenbezit, heling en witwas.

De plofkraken waarvoor de verdachten - allemaal Nederlanders tussen 22 en 32 jaar - verwezen werden, vonden plaats in Tielt-Winge (15 mei), Buggenhout (6 juni), Boechout (13 juni), Lummen (21 juni), Sint-Laureins (20 juli) en Stekene (10 augustus). Bij dat laatste feit bleef het bij een poging. De totale buit van de plofkraken zou 560.000 euro bedragen.

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen was na de plofkraak in Boechout met een onderzoek gestart onder leiding van een onderzoeksrechter. Via het netwerk van automatische kentekenplaatherkenning (ANPR, red.) kwamen auto’s van eenzelfde Nederlands autoverhuurbedrijf in beeld. Uitgebreid speurwerk met onder meer telefonie-onderzoek en observaties toonden linken met de andere plofkraken aan.