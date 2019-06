The Marcus King Band stuurt zijn kat naar Rock Werchter, maar niet getreurd: daar staat ‘The Voice’-winnaar Ibe Wuyts (17) al te trappelen. “Niet normaal dat ik deze kans krijg”, zegt de Genkenaar. “Ik zal er dan ook alles aan doen om het publiek niet teleur te stellen.”

