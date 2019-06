Eliksem -

De rechter in Leuven heeft een man een boete van 200 euro opgelegd voor weerspannigheid tegen de politie. De agenten waren opgeroepen omdat de man in oktober 2017 in dronken toestand problemen veroorzaakte in een treinwagon in het station van Landen. De man was niet ingegaan op een minnelijke schikking zodat hij voor de rechtbank moest verschijnen. Hij kwam al eerder in aanraking met het gerecht, onder meer voor smaad en inbreuken op de wapenwetgeving.