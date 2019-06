Friendship Force Limburg ontvangt delegatie uit Taiwan

Diepenbeek - Friendship Force of Limburg is een non-profitorganisatie en een van de 350 clubs in de wereld. België telt momenteel vijf Friendship Force Clubs. De Limburgse club werd in 1986 gesticht en ontwikkelde zich tot een zeer actieve club met jaarlijks een viertal uitwisselingen. Onlangs kreeg Friendship Force Limburg het bezoek van een delegatie uit Hsinchu, Taiwan.

Aan het begin van hun achtdaagse verblijf stond er een bezoek aan de sluis van Diepenbeek gepland met de nodige uitleg door een ervaren gids, met daaropvolgend een wandeling door de Maten onder leiding van Natuurpunt. ’s Avonds werden de bezoekers ontvangen op het gemeentehuis waar schepen van Beleving Ilse Pipeleers de aanwezigen van harte welkom heette. Na een rondleiding door het gemeentehuis waren de Taiwanezen onder de indruk en ontvingen ze een aandenken aan hun bezoek. Verder in de week was er nog een bezoek aan Haspengouw en Brussel gepland.

Wie meer wil weten over deze organisatie kan steeds een kijkje nemen op www.friendshipforcelimburg.be/nl/