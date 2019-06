KRC Genk-kapitein Leandro Trossard stapt op 22 juni in het huwelijksbootje met Laura Hilven. Zoals het hoort, gaat aan dat huwelijk ook een vrijgezellenfeest vooraf. In het geval van Trossard is dat een reisje met een tiental vrienden. Om de trip te bekostigen, organiseerden enkele vrienden van de Rode Duivel zondag een heus ‘Schijt je rijk’-spel op het voetbalveld van tweedeprovincialer Stokkem VV.