Nieuw kapsel van Donald Trump zorgt voor hilarische reacties op Twitter. Van een lookalike gangster tot opgewonden dames

Trump stapt tijdens een verrassingsbezoek aan een kerk in Virginia binnen met een pet op met het opschrift ‘USA’, alsof we nog niet wisten dat hij het daar voor het zeggen had. Maar het meest opvallende aan zijn bezoek is het nieuwe kapsel wat onder de pet verscholen zit. Hij ruilt zijn geföhnde vogelnestje om voor strak achterover gewaxt en gekamde haren.

De reacties op Twitter blijven uiteraard niet achterwege. Van de smakelijke vergelijking met Biff Tannen uit Back to the Future tot complimenten over zijn ‘jongere zelf’. Sommige vrouwen vinden zijn nieuwe kapsel zelfs opwindend.

Ok, I had to block two ppl who said Trump’s hair today was “a turn on.” Not kidding. Oh, also said humble bible lover crap.