Alweer een record: 14.021 Vlamingen willen meedoen aan ‘De mol’

Het spelprogramma De mol heeft opnieuw een record gebroken: voor het achtste seizoen liepen maar liefst 14.021 inschrijvingen binnen. Dat maakte presentator Gilles De Coster bekend op Instagram.

Het hadden er nog meer kunnen zijn, maar net als vorig jaar werd de termijn beperkt in de tijd. Meer dan de helft zette zichzelf meteen buitenspel door “nee” te antwoorden op de vraag of ze de mol zouden willen zijn: voor het eerst werd de mol of de saboteur van het programma gekozen uit de tien deelnemers die al ter plaatse waren. Het aantal inschrijvingen is de voorbije jaren spectaculair gestegen: toen Woestijnvis en Vier in 2015 na dertien jaar windstilte een oproep lanceerden voor een vierde seizoen van De mol, liepen er drieduizend inschrijvingen binnen. Vorig jaar wilden er meer dan elfduizend Vlamingen meedoen, het jaar daarvoor tienduizend.