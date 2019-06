Delfine Persoon overweegt klacht tegen Taylor: “Ik zou niet willen winnen zoals zij deed”

Delfine Persoon is maandagochtend op Zaventem geland na haar verloren titelkamp tegen Katie Taylor in New York. Een rematch, daar gelooft Persoon niet in. Maar ze denkt er wel over na om klacht in te dienen.

De ontgoocheling droop nog van het gezicht van Delfine Persoon toen ze maandagochtend rond half negen door de deuren van de aankomsthal van Zaventem stapte. “Ik had boksgeschiedenis kunnen schrijven, maar dat hebben ze ons afgenomen”, zuchtte de West-Vlaamse.

Persoon verloor zaterdagnacht de kamp om de WBC-, WBO-, WBA- en IBF-titels bij de lichtgewichten tegen Katie Taylor op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Volgens het gros van de waarnemers een onterechte beslissing. “Morgen weet iedereen dat nog. Volgende maand misschien ook. Maar over vijf jaar staat achter mijn naam “lost” en achter haar naam “won”. Door de olympische kampioene te verslaan had ik het enige gat op mijn palmares kunnen vullen. We hadden er zo hard naartoe geleefd met ons kleine team. Met die titel hadden we alles in schoonheid kunnen afsluiten. Dit gaat voor de rest van mijn dagen blijven tegensteken.”

Foto: Photo News

Persoon verwijt het zichzelf ook dat ze het zelf niet heeft afgemaakt. “Taylor is vier keer in het donker geweest, maar ik ben zo stom geweest om te blijven staan zodat ze mij kon vastgrijpen. Ik heb te veel met mijn karakter en te weinig met mijn kopje gebokst. Ik heb de kans gehad om het af te maken. Ja, mijn oog ziet ook nog blauw. Maar dat is van twee kopstoten en een elleboog. Haar ogen zien blauw van de kloppen die ik haar gegeven heb. Ik was op voorhand de underdog, ze gaven ons geen schijn van kans. Maar ik heb iedereen laten zien dat er nog een verschil is tussen amateurboksen en profboksen in tien rondes. Daarin was ik de betere. Ik zou niet op haar manier hebben willen winnen. Ik verlies nog liever onterecht, dan dat ik onterecht zou winnen. Zoals zij heeft gedaan.”

Is Persoon nu niet gedegouteerd door de corruptie en huichelarij in de bokswereld? “Ik wist op voorhand dat het een corrupte wereld was hé. Maar ik heb het toch geprobeerd. En het was bijna gelukt. Ik denk erover na om klacht in te dienen. Maar ik wil eerst de kamp nog eens rustig herbekijken met mijn coach. Los van de emoties in de ring. We willen zeker zijn van ons stuk vooraleer we dat doen.” Al maakt Persoon zich weinig illusies dat zo’n klacht iets zal veranderen. “Als Belgen zijn we te klein. België is geen boksland. Wij kunnen niet op tegen die grote organisaties uit de Verenigde Staten. Het doet wel deugd dat grote Amerikaanse boksiconen zeggen dat ik eigenlijk gewonnen had moeten hebben. Ja, ik ben de morele winnaar. Maar wie weet dat over vijf jaar nog?”

Katie Taylor gaf zelf na de kamp aan dat ze openstaat voor een rematch. Maar daar gelooft Persoon niet in. “Ze gaat dat niet meer doen. Waarom zou ze dat niet risico nemen? En commercieel is het voor haar ook niet interessant. In haar kamp zullen ze redeneren dat ze me voorbij is, al gebeurde dat niet op de juiste manier, zeg maar bestolen. Maar als ze toch zou willen, dan pak ik direct mijn kans op revanche.”

“Nog minstens één kamp in België”

Wat nu voor Persoon? “Ik ga alles even laten bezinken en dan zien we wel wat we gaan doen. Of ik overweeg om te stoppen? Ik wil nog minstens één kamp in België doen voor mijn fans. Om opnieuw helemaal op te bouwen naar het niveau waarop ik stond… dat is financieel moeilijk. Opnieuw die hele sponsoringsweg afleggen… We zien wel. Ik ga eerst en vooral mijn gewone leven terug oppikken en opnieuw gaan werken.”