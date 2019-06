Eerste job in de modewereld is een feit voor dochter Kim Kardashian

North West, de vijfjarige dochter van de Amerikaanse realityster Kim Kardashian en rapper Kanye West, heeft ondanks haar jonge leeftijd al een indrukwekkend CV. De laatste toevoeging? Modeontwerper Domenico Dolce helpen bij het ontwerpen van een jurk voor haar mama.

Ze is dan wel nog maar vijf jaar, maar de oudste dochter van het showbizzkoppel kan al zeggen dat ze al over de catwalk flaneerde en een eigen videoclip heeft bij de hit ‘Old Town Road’ van Lil Nas X. Videoclips maken zoals haar papa kan ze dus al, maar ze heeft duidelijk ook veel interesse in mode naar het voorbeeld van haar beroemde moeder.

Vorige week verraste Kanye zijn Kim met tickets voor een Celine Dion-concert in Las Vegas. Het koppel ontmoette de zangeres ook en Kim droeg voor de gelegenheid een aansluitend pak met zones vol glitter. In een nieuw bericht op haar Instagrampagina laat ze weten dat het pak een ontwerp is van Domenico Dolce, van Dolce en Gabbana. “Dank je wel Domenico. Ik hoop dat North een goede assistente was”, schrijft ze erbij.

Op een van de andere foto’s in dezelfde post, zien we de vijfjarige het pak van haar mama modelleren op haar lichaam alsof ze nooit iets anders heeft gedaan. Schuilt er een styliste in het piepjonge meisje?