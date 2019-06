Alle sensibiliseringscampagnes ten spijt, zette deze Deliveroo-koerier dit weekend zijn leven op het spel door de gesloten slagbomen te negeren en toch de sporen over te steken. Andere wachtende weggebruikers geloofden hun ogen niet en spraken de fietser erop aan. De beelden werden gemaakt aan de overweg in de Deurnestraat in Mortsel.